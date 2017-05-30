В Таиланде дикие слоны остановили и ограбили грузовики с фруктами

БАНГКОК, 30 мая – РИА Новости. Дикие слоны в Таиланде останавливают и грабят на провинциальных дорогах грузовики, перевозящие фрукты с плантаций, сообщает Третий национальный телеканал страны.

В провинции Прачуаб Кирикхан, неподалеку от курортного города Хуа Хин, слоны остановили на местном безлюдном шоссе трехтонный грузовик с ананасами. Водитель грузовика рассказал в репортаже телеканала, как большой слон-самец преградил его машине дорогу на узком шоссе, идущем через территорию местного заповедника, после чего еще несколько слонов вышли из джунглей и начали хоботами таскать ананасы из кузова. При каждой попытке водителя включить передачу и уехать большой самец снова занимал позицию перед капотом грузовика и бил хоботом по его кабине, в которой помимо водителя находились его жена и маленький сын. Один раз, когда водитель в очередной раз попытался сдвинуть грузовик с места, слон уперся своими короткими бивнями, которые ему, видимо, когда-то отрезали браконьеры, в борт машины и слегка приподнял ее, а потом опустил на место, когда водитель снял ногу с педали газа.

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Слоновый грабеж продолжался больше часа, рассказал водитель. В какой-то момент мимо окруженного слонами грузовика проехала полицейская патрульная машина. Стражи закона не рискнули связываться с "грабителями", но доложили об инциденте лесным рейнджерам департамента национальных парков Таиланда, после чего отряд рейнджеров явился на место "ограбления" и разогнал гигантских животных.

О подобных случаях приходят сообщения из всех провинций Таиланда, где расположены фруктовые плантации, сообщает телеканал. Иногда слоны останавливают сразу несколько машин и удерживают их, пока не насытятся.

В стране идет кампания по сбору фруктов. В Таиланде фрукты растут круглый год, однако начало сезона дождей – с середины по конец мая – это время, когда одновременно созревает наибольшее количество видов и сортов фруктов. По автотрассам Таиланда в это время движутся длинные колонны "фруктовозов", груженых ананасами, мангустином, дурианом, поздними сортами манго. С узких местных шоссе, которые идут от плантаций, на трассы вливаются все новые и новые потоки грузовиков и пикапов с фруктами, и часто на магистралях, ведущих к крупным городам, возникают многочасовые автомобильно-"фруктовые" пробки.