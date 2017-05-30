"Оппозиционный блок" требует пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Фракция "Оппозиционного блока" в украинском парламенте потребовала пересмотра экономической части соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
"Оппозиционный блок" приветствует окончательную ратификацию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Однако мы требуем в интересах государства и его граждан пересмотреть экономическую часть соглашения. Отношения с зарубежными партнерами должны быть взаимовыгодными", — говорится в заявлении фракции, опубликованном во вторник на сайте партии.
Как отмечается, "Оппозиционный блок" требует от власти начать переговоры о пересмотре экономической части и "принять меры по восстановлению позиций украинских экспортеров на всех зарубежных рынках".
Он напомнил, что "и в 2016, и в 2017 году по ряду позиций украинские экспортеры исчерпали объемы беспошлинных поставок уже в первые недели января… возмущение украинских экспортеров побудило власть поднять вопрос о пересмотре квот… но, как оказалось, европейцы идти на уступки Киеву не спешат".
Медведчук считает, что к "партнерству" с Киевом у Брюсселя типично европейский прагматичный подход: увеличенные квоты на то, что Украина не производит, и мизерные ― на продукцию, которую она готова отправлять на экспорт.