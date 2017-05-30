Россия оспорит решение ЕСПЧ о нарушениях на выборах в 2011 году

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия не согласна с решением Страсбургского суда, который во вторник назначил компенсацию россиянам, заявившим о нарушениях на выборах 2011 года, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Минюста РФ.

ЕСПЧ признал нарушение права на свободные выборы по делу группы россиян, оспаривавших результаты выборов на нескольких участках в ходе региональных и федеральных выборов в 2011 году, и постановил выплатить четырем заявителям по 7,5 тысяч евро каждому. Помимо этого, суд постановил выплатить заявителям 8 тысяч долларов для компенсации расходов и издержек.

"Минюст России выражает несогласие с выводами ЕСПЧ о якобы имевших место нарушениях и исходит из того, что выборы в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Государственной Думы проходили в строгом соответствии с законодательством, что подтверждено выводами национальных судебных инстанций. Произвольность или злоупотребление при рассмотрении дел заявителей отсутствовали", — заявили в министерстве.

В течение трех месяцев Минюст России планирует подготовить позицию России для обжалования этого решения в Большой палате ЕСПЧ.