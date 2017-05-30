Климкин заявил, что будет считать Пушкина украинцем

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после слов президента России Владимира Путина о "русской княжне Анне Ярославне" будет считать поэта Александра Пушкина украинцем.

"Буду считать Пушкина украинцем. В конце концов, украинские Одесса и Крым неоднократно вдохновляли его творческий гений", — написал Климкин в своем аккаунте в Twitter.

Выступая в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции, Путин отметил, что история российско-французских отношений имеет глубокие корни. В частности, он напомнил о "русской Анне — королеве Франции": младшая дочь великого князя Ярослава Мудрого Анна была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий — Бурбонов и Валуа, одна из которых до сих пор правит в Испании.

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Путина в попытке "похитить в российскую историю" княжну Анну Ярославну. Слова президента России также вызвали возмущение среди украинских политиков, главу государства обвинили в попытке посягнуть на "украинские глубокие исторические европейские корни и приписать себе".

Анна Ярославна (родилась, по разным источникам, в 1032 или 1036 году) была младшей из трех дочерей Ярослава Мудрого — князя ростовского (987-1010 годы), новгородского (1010-1034 годы) и киевского (1016-1018 и 1019-1054 годы).