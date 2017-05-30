Глава МИД Германии заявил о трудностях в отношениях с США

РИА НОВОСТИ. В ОТНОШЕНИЯХ ФРГ И США НАБЛЮДАЕТСЯ ТЯЖЕЛОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, НО МЫ НЕ БУДЕМ РЕШАТЬ ВОПРОСЫ ПОСРЕДСТВОМ TWITTER — ГЛАВА МИД ФРГ О ПОСЛЕДНИХ ЗАЯВЛЕНИЯХ ТРАМПА