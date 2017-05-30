Яровая назвала ЕСПЧ судом нечестного права

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. ЕСПЧ уже многими воспринимается как европейский политический суд нечестного права, так как он уже много раз использовался как инструмент давления на страны, заявила журналистам во вторник вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Ранее во вторник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушение статьи о "праве на свободные выборы" Европейской конвенции по правам человека по делу группы россиян, оспаривавших результаты выборов на нескольких участках в ходе региональных и федеральных выборов в 2011 году, и постановил выплатить четырем заявителям по 7,5 тысяч евро.

"Процедуры обжалования в избирательном процессе в России имеют максимальный уровень доступности и прозрачности, а также эффективные формы общественного контроля. Например, ОБСЕ в России беспрепятственно и повсеместно имеет доступ на выборах в отличие от США. К сожалению, решения ЕСПЧ много раз использовались как инструмент давления на страны и недобросовестного вмешательства во внутреннюю политику государств… Жаль, что ЕСПЧ уже многими воспринимается как европейский политический суд нечестного права", — сказала парламентарий.

Депутат отметила, что право на свободные выборы – это свобода самостоятельного индивидуального выбора и уважение выбора большинства граждан, которое может не совпадать с чьим-то конкретным мнением. "А совсем не то, что пытаются интерпретировать ЕСПЧ, ссылаясь на статью о праве на свободные выборы Европейской Конвенции по правам человека", — заключила Яровая.