Аваков пригрозил расстрелом полицейским за ДТП на новых служебных авто

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пригрозил расстрелом полицейским, которые попадут в ДТП на новых электрокарах Нацполиции. Об этом он заявил в эфире телеканала "112".

По словам Авакова, ведомство получило электромобили Mitsubishi Outlander в счет киотских квот для украинского правительства со скидкой, однако приобретение обошлось Киеву недешево. Он отметил, что полицейских заставят "трижды сдать экзамен" на вождение и показать, что они умеют пользоваться электрокарами. Кроме того, тех, кто повредит автомобиль, ждет наказание.

"Мы договорились первых трех расстрелять, кто попадет в аварию", — заявил он.

Нацполиция получила новые автомобили взамен "устаревших" гибридным автомобилей Toyota Prius, с которыми у украинских правоохранительных органов связано немало неудач. Так, в прошлом году в соцсетях появились фото кладбища разбитых машин киевской патрульной полиции. Украинские СМИ сообщали, что только в Киеве за 2016 год были разбиты 160 автомобилей.