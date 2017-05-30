В Германии в деле о подготовке теракта нашли джихадистский след

БЕРЛИН, 30 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В деле о задержании 17-летнего сирийца по подозрению в подготовке теракта в Берлине есть джихадистский след, заявил во вторник РИА Новости официальный представитель МВД Бранденбурга Инго Декер.

"Есть некоторые свидетельства, которые подтверждают, что теракт мог готовиться. Во всяком случае, есть подтверждение джихадистского следа", — заявил Декер.

Он добавил, что свидетельства, которые есть у следствия, были настолько серьезными, "что у нашей полиции появился повод взять подозреваемого под стражу".

Отвечая на вопрос о личности задержанного, Декер подтвердил, что им стал гражданин Сирии. Что касается возраста подозреваемого, то "нужно еще проверить, действительно ли ему 17 лет", заявил представитель ведомства.

Ранее полиция федеральной земли Бранденбург в ФРГ задержала 17-летнего беженца из Сирии, подозреваемого в подготовке теракта в Берлине, сообщил телеканал N24 со ссылкой на местное МВД.