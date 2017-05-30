В Германии задержали предполагаемого вербовщика исламистов

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Предполагаемый вербовщик исламистов задержан в Германии в ходе международной спецоперации, проводившейся управлением уголовной полиции федеральной земли Бавария, сообщает таблоид Bild.

По данным центрального управления по борьбе с экстремизмом и терроризмом при генеральной прокуратуре города Мюнхена, операция проходила на территории Германии и Австрии.

Полицейские задержали 37-летнего гражданина Турции, который, предположительно, состоит в радикальной группировке "Джунуд аш-Шам".

Сообщается, что в 2013-2014 годах он находился в Сирии, где прошел военную подготовку, а затем участвовал в боевых действиях на стороне террористов. Затем он был направлен в Германию, где занимался вербовкой в ряды "Джунуд аш-Шам".