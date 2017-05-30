Коррупция по-французски: что можно министру Макрона и нельзя Франсуа Фийону

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Против министра сплочения территорий Франции Ришара Феррана выдвигаются обвинения в коррупции — злоупотреблении должностным положением с целью обогащения родственников. По данным издания Le Canard Enchaîné, политик добился того, что Общество взаимного страхования, которое он возглавлял, вложило 180 тысяч евро в ремонт особняка его гражданской жены. Сделка, номинально соответствовавшая духу закона, противоречит кампании по "морализации политической жизни", которую ведет Ферран. Министр предлагает запретить депутатам нанимать своих родственников в качестве помощников, однако, как выяснили журналисты, всего несколько лет назад делал это сам.

Дело Феррана и Фийона

Разоблачение двусмысленной хозяйственной деятельности двух политиков — Ришара Феррана и Франсуа Фийона — происходит из одного источника — еженедельника Le Canard Enchaîné. Однако если расследование против Фийона пришлось на президентскую кампанию и стоило обвиняемому карьеры, то помощника Макрона пытаются привлечь к ответственности, когда президент уже избран. В остальном заключенные Ферраном и Фийоном контракты чрезвычайно схожи: номинально законны, но вызывают вопрос об этической стороне расходования средств.

Согласно Le Canard Enchaîné, общество взаимного страхования Бретани, которым руководил Ферран, в 2011 году выбирало между тремя особняками для регистрации офиса. Будущий министр убедил подчиненных арендовать дом своей гражданской жены, реконструкцию которого, как оказалось, пришлось профинансировать. Получив столь выгодный контракт (стоимость особняка после работ возросла), подруга Феррана тут же монетизировала статус обеспеченной женщины — взяла кредит на 402 тысячи евро. Общество взаимного страхования арендует у нее особняк до сих пор.

Столкнувшись с обвинениями в обогащении, Ферран выбрал, по-видимому, не лучшую линию защиты. Министр попробовал "отстранить" от себя жену, заявив, что никогда не был с ней расписан. Что касается трудоустройства сына, то в штабе Феррана умудрились задеть за живое бретонцев. "Я приглашаю вас в центральную Бретань. Там не так-то просто найти молодого человека, волонтера на пятимесячный контракт, и такого, который умел бы читать и писать без ошибок и пользоваться интернетом", — заявил France Info представитель политика, пытавшийся оправдать найм своим шефом родственника. Чтобы погасить возмущение бретонцев, Ферран вынужден был дистанцироваться от этих слов.

Является ли министр нравственным человеком?

Щекотливое положение, в котором оказался Ферран, определяется тем, что политик является одним из инициаторов законопроекта о "морализации политической жизни", исключающего большую часть того, что он сам в действительности делал. Президент Макрон, строивший предвыборную кампанию на критике Франсуа Фийона и многократно утверждавший, что считает найм депутатами своих родственников неприемлемым, горячо поддержал "морализацию". Чтобы оправдать Феррана в деликатной ситуации, движению "Республика, вперед!" приходится предпринимать титанические усилия. Так, пресс-секретарь движения Бенжаман Гриво заявил , что неэтичным является только злоупотребление государственными финансами, но не расходование частных средств.

Правые с таким подходом не согласны. Ослабленные прежними разоблачениями Le Canard Enchaîné сторонники Фийона требуют образцово-показательного расследования против Феррана. Однако юстиция пока что не на их стороне. Генеральный прокурор города Бреста в Бретани отказался от возбуждения уголовного дела, сославшись на предоставленные адвокатом Феррана бумаги. Точно такое же решение приняла и Генеральная финансовая прокуратура.

Генсекретарь партии "Республиканцы" Бернар Аккуайе, назначенный на эту должность по протекции Фийона, возмущен решением юстиции. "Прокурору Бреста понадобилось рекордно мало времени, чтобы принять решение об отказе в возбуждении дела. Никогда я не сталкивался с тем, чтобы решение было принято так быстро. Не стоят ли за этим устные рекомендации министра юстиции?" — переводит разговор в конспирологическую плоскость политик.

Одновременно к отставке Феррана — не по уголовным, так по моральным соображениям — призвали политики с левого и правого краев спектра. Генеральный секретарь Социалистической партии Жан-Кристоф Камбаделис и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен заявили, что считают сохранение за Ферраном его поста неприемлемым.

Ферран и Россия

На фоне разгорающегося скандала нелишне вспомнить, что именно Ришар Ферран, занимавший в движении макронистов пост генерального секретаря, выступал марте 2017 года с обвинениями против российских хакеров, якобы пытавшихся навредить будущему президенту. Ферран также утверждал, что российские медиа RT и Sputnik распространяют недостоверную информацию о частной жизни Макрона. "Эти СМИ ожесточенно атакуют нашего кандидата, передавая диффамационные слухи о нем. То они пишут, что его финансирует гей-лобби, то находится на службе у американцев или банковского сектора", — заявлял Ферран.

Многое указывает на то, что даже после разгоревшегося вокруг Феррана скандала Макрон не станет принимать решения об его отставке — по крайней мере, до парламентских выборов июня 2017 года, на которых министр выступает в качестве кандидата в Бретани. В Елисейском дворце предполагают, что судьбу министра должны будут определить его земляки и избиратели.