В Кремле заявили, что ожидают на ПМЭФ президента Молдавии Додона

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Кремль ожидает на Петербургском экономическом форуме президента Молдавии Игоря Додона, который заявил о намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным высылку из Кишинева пяти дипломатов РФ, сообщил во вторник РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее Додон заявил, что хотел бы обсудить с Путиным высылку российских дипломатов из Молдавии.

"Ждем Додона на форуме в Петербурге", — сказал Песков РИА Новости, отвечая на вопрос, готов ли Путин обсудить с Додоном ситуацию с высылкой российских дипломатов.