В манчестерской полиции заявили, что знали Абеди как мелкого нарушителя

ЛОНДОН, 30 мая — РИА Новости, Мария Табак. Манчестерский террорист Салман Абеди в прошлом был известен полиции как мелкий правонарушитель, а не как экстремист, заявил в эфире местной радиостанции Би-би-си глава полиции Манчестера Иан Хопкинс.

"СМИ много чего говорят, и я бы призвал людей быть осторожней с информацией, потому что, разумеется, на данном этапе мы не все знаем. Но из того, что я знаю, Абеди были известен полиции в связи со сравнительно мелкими правонарушениями, кражей, получением краденых товаров, незначительной потасовкой. Это все относится к 2012 году. Конечно, сейчас мы продолжаем изучать файлы, и как министр внутренних дел говорила ранее, спецслужбы также изучат то, что у них есть", — сказал Хопкинс.

Несколько дней назад телеканал Sky со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве сообщил, что Абеди был для службы контрразведки МИ-5 одним из бывших "объектов интереса" и что "степень исходящего (от него)… риска оставалась под вопросом".

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.