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В мире

Токийский дрифт: Япония потребовала у США отменить учения на Окинаве

16:3230.05.2017
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© AP Photo / Matthias SchraderПарашютно-десантные учения СШАПарашютно-десантные учения США
© AP Photo / Matthias Schrader

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Министр обороны Японии Томоми Инада потребовала, чтобы США отменили парашютно-десантные учения у острова Окинава, намеченные командованием дислоцированных в стране американских войск на 31 мая и 1 июня. По словам министра, Соединенные Штаты нарушили договоренность, согласно которой они должны сообщать японской стороне о предстоящих маневрах не менее чем за семь дней до их проведения. Однако Пентагон ограничился тем, что направил уведомление лишь местному управлению гражданской авиации — об ограничениях в полетах воздушных судов.

Американские военные на авиабазе Кадена, Япония
© AFP 2017 / Yoshikazu Tsuno
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"Мы обратились к США с требованием отменить учения и удалить извещения для воздушных судов. На данный момент мы не получили ответа от американской стороны", — цитирует главу Минобороны японский телеканал NHK.

Этот, на первый взгляд, не столь значительный инцидент протокольно-канцелярского свойства представляется весьма знаменательным событием. Не так часто Токио решается на столь явный демарш в адрес Вашингтона, и если уж такое происходит, то может означать, что растущее год от года напряжение из-за присутствия американских военных баз в стране достигло определенной критической точки.

Насильники, убийцы, грабители

Окинава — южный японский остров. В апреле-июне 1945 года он был захвачен войсками США, после чего на острове создана американская военная база — ключевой стратегический объект, позволяющий контролировать все подходы к Японии.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкПолигон на острове Окинава. Ракеты армии США
© РИА Новости
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Полигон на острове Окинава. Ракеты армии США

Остров находился под юрисдикцией американской администрации 27 лет. Пятнадцатого мая нынешнего года жители префектуры Окинава отпраздновали 45-летие ее возвращения под японское правление.

На маленьком острове, составляющем лишь около 0,6% японской территории, до сих пор размещено 74% всех американских военных объектов в этой стране и более половины военнослужащих США, находящихся в Японии. На Окинаве дислоцированы 28,5 тысячи американских солдат и офицеров. Военные базы занимают почти пятую часть (18%) площади острова, включая плодородные земли.

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Все эти годы недовольство японцев, прежде всего жителей Окинавы, столь массированным американским военным присутствием постоянно растет. Мощная волна протестов прокатилась по всей стране в 1995 году, когда три морских пехотинца США изнасиловали 12-летнюю японскую школьницу: около 90 тысяч японцев вышли на улицы с требованиями наказать виновных и пересмотреть юридический статус американских военных в стране. Командование тогда наказало виновных и сократило число расквартированных на Окинаве военнослужащих.

Однако криминогенная обстановка на острове, вызванная присутствием тысяч людей в американской военной форме, остается намного хуже, чем в других регионах страны. По данным полиции префектуры Окинава, с 1972 по 2015 год военнослужащие США совершили почти шесть тысяч преступлений, каждое десятое из которых квалифицируется как тяжкое, — убийства, изнасилования, кражи со взломом, поджоги.

© AP Photo / Itsuo InouyeАкция протеста жителей острова Окинава против изнасилования 14-летней девочки военным США, 23 марта 2008
© AP Photo / Itsuo Inouye
Акция протеста жителей острова Окинава против изнасилования 14-летней девочки военным США, 23 марта 2008

Отравленная жизнь

Высокий уровень преступности — не единственная проблема, отравляющая жизнь населению Окинавы. Будни военных доставляют им не меньше неприятностей: выпущенные на учениях снаряды залетают в жилые районы, а гул военных самолетов по ночам отражается на здоровье островитян.

Корабль в Южно-Китайском море. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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В феврале окружной суд города Наха префектуры Окинава обязал государство выплатить компенсацию жителям домов, расположенных неподалеку от базы ВВС США Кадена. Более 22 тысяч японцев заявили, что шум, производимый американскими военными самолетами, лишает их нормальной жизни, сна и наносит вред психике. Суд удовлетворил их коллективный иск и постановил выплатить компенсацию, общая сумма которой достигает 264 миллионов долларов. Однако отклонил требование о запрете полетов в этом районе.

На праздновании 45-летия возвращения острова под юрисдикцию Японии губернатор префектуры Окинава Такэси Онага выступил с заявлением, в котором раскритиковал правительство своей страны за то, что самая южная префектура до сих пор продолжает нести бремя американского военного присутствия.

"После передачи Окинава продолжает страдать от инцидентов, связанных с военными базами США, а также от экологических и других проблем. Это самое большое препятствие нашему развитию", — заявил губернатор.

Не утихают протесты жителей густонаселенного города Окинавы Гинован, добивающихся ликвидации военной базы США Футтэма — они утверждают, что полеты дислоцированных там конвертопланов MV-22 Osprey создают постоянную угрозу для местного населения. В результате было решено перенести базу Футтэма в район Хэноко — там же, на Окинаве. И Пентагон, и японское правительство считают, что это "единственно возможное решение".

Власти префектуры выступают за прекращение работ по переносу базы — они заявляют, что ее передислокация приведет к уничтожению скалистых рифов на морском дне, что нанесет ущерб рыболовству. И требуют закрытия базы Футтэма, сообщает NHK.

© AFP 2017 / Jiji PressСамолеты США MV-22 Osprey на военной базе Футтэма, остров Окинава
© AFP 2017 / Jiji Press
Самолеты США MV-22 Osprey на военной базе Футтэма, остров Окинава

Американский зонтик

Все свои протесты жители Окинавы адресуют центральному японскому правительству. На него же пытаются давить и власти префектуры острова. Согласно последним опросам, 54% жителей Окинавы считают, что правительство страны проявляет дискриминацию в отношении их префектуры, продолжая сохранять в ней бóльшую часть американских военных баз в Японии.

Однако Токио непоколебим, и требование главы Минобороны Томоми Инада отменить американские военные учения — хотя и яркое, но все же исключение из общего правила поведения властей страны.

"Японское правительство в отношении американских военных баз связано по рукам и ногам, — говорит профессор Института стран Востока, эксперт Центра стратегических разработок, член исполнительного совета Ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий Кошкин. — С одной стороны, договором о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, заключенным с США в 1960 году. С другой — геополитической ситуацией, осложненной обстановкой напряженности в сегодняшнем мире, когда опасное соседство с КНДР и небезопасное с Китаем вынуждает Токио выступать за сохранение американского военного присутствия — ему просто необходим и ядерный зонтик США, и американские военные.

Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тем не менее заявление Томоми Инада — симптом того, что японские власти уже в меньшей степени могут игнорировать те протесты, которые не утихают на Окинаве. Да и сама ситуация в Юго-Восточной Азии не способствует тому, чтобы нагнетать напряжение еще больше. Концентрация американского авианосного флота у берегов Корейского полуострова создала обстановку, когда любые неосторожные действия могут привести к еще более тяжелым последствиям.

В частности, МИД Японии распространил заявление, в котором говорится о том, что американские военные базы в стране могут стать мишенью для северокорейских ракет. Из этого может следовать, что, таким образом, сам факт их существования становится обстоятельством, подрывающим безопасность Японии.

"Полеты американской военной авиации над Южно-Китайским морем, участившиеся в этом регионе военные учения разных стран — в такой ситуации значение Окинавы как "непотопляемого авианосца" для США только возрастает. Поэтому нет никаких перспектив, что Вашингтон может в такой обстановке пойти на какое-то сокращение своего военного потенциала в Юго-Восточной Азии. Он может его сейчас только наращивать", — убежден профессор Кошкин.

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