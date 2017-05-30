Министр обороны Японии потребовала отменить военные учения США на Окинаве

ТОКИО, 30 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Министр обороны Японии Томоми Инада потребовала отменить парашютно-десантные учения у южного острова Окинава, запланированные на 31 мая и 1 июня командованием дислоцированных в стране ВС США.

По данным телеканала NHK , Инада подчеркнула, что американское военное командование направило извещение НОТАМ в местное управление гражданской авиации, хотя между двумя странами существует договоренность, что США будут уведомлять о предстоящих учениях не менее чем за семь дней до даты их проведения.

"Мы обратились к США с требованием отменить учения и удалить извещения для воздушных судов. На данный момент мы не получили ответа от американской стороны", — отметила глава минобороны Японии.

На Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США. Там сосредоточено 70% всех военных объектов США в Японии с учетом занимаемой ими территории, хотя Окинава составляет всего 1% всей территории Японии. Последние парашютно-десантные учения ВВС США на Окинаве прошли в конце апреля, несмотря на несогласие местных жителей.