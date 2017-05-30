В Берлине проходит встреча в "нормандском формате" на уровне замглав МИД

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (229)

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил о начале переговоров в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина) на уровне заместителей глав МИД в Берлине.

"На вилле Борзиг в Берлине стартовали переговоры в "нормандском формате" на уровне вице-министров (Minsk Agreement Oversight Mechanism)", — написал посол в своем аккаунте в Twitter.

На віллі Борзіг у Берліні стартували переговори у Нормандському форматі на рівні віце-міністрів (Minsk Agreement Oversight Mechanism) pic.twitter.com/F6CNkbVKjZ — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 30 мая 2017 г.

​Рабочая встреча в рамках "нормандского формата" по Украине на уровне заместителей глав МИД и политических директоров состоится во вторник. С российской стороны в ней примет участие статс-секретарь, замглавы МИД Григорий Карасин, с немецкой — статс-секретарь МИД Маркус Эдерер и политический директор Андреас Михаэлис, с французской — министр по европейским делам при МИД Марьэль де Сарнез, с украинской — первый замглавы МИД Вадим Пристайко. Также во встрече участвует спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик и координаторы четырех рабочих групп трехсторонней контактной группы.

Переговоры в формате "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе проводятся с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. В рамках "нормандского формата" проходят встречи и телефонные переговоры на высшем, министерском и экспертном уровнях. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла в октябре прошлого года в Берлине, на ней была достигнута договоренность подготовить план по урегулированию в Донбассе. Однако на сегодняшний день ее разработка зашла в тупик, поскольку стороны не могут согласовать ключевые пункты документа.