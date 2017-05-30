В Берлине проходит встреча в "нормандском формате" на уровне замглав МИД

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил о начале переговоров в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина) на уровне заместителей глав МИД в Берлине.
"На вилле Борзиг в Берлине стартовали переговоры в "нормандском формате" на уровне вице-министров (Minsk Agreement Oversight Mechanism)", — написал посол в своем аккаунте в Twitter.
На віллі Борзіг у Берліні стартували переговори у Нормандському форматі на рівні віце-міністрів (Minsk Agreement Oversight Mechanism) pic.twitter.com/F6CNkbVKjZ— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 30 мая 2017 г.
Рабочая встреча в рамках "нормандского формата" по Украине на уровне заместителей глав МИД и политических директоров состоится во вторник. С российской стороны в ней примет участие статс-секретарь, замглавы МИД Григорий Карасин, с немецкой — статс-секретарь МИД Маркус Эдерер и политический директор Андреас Михаэлис, с французской — министр по европейским делам при МИД Марьэль де Сарнез, с украинской — первый замглавы МИД Вадим Пристайко. Также во встрече участвует спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик и координаторы четырех рабочих групп трехсторонней контактной группы.