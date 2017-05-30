СМИ: радикалы ворвались в сессионный зал Львовского облсовета

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Радикалы ворвались в сессионный зал Львовского областного совета, требуя амнистии для бывших участников военной операции в Донбассе, сообщило во вторник местное интернет-издание Zaxid.net.

"Общественные активисты пикетировали Львовскую областную раду с требованием обратиться в Верховную раду относительно амнистии для военных в АТО (Киев так называет военную операцию в Донбассе — ред.). Затем они ворвались в сессионный зал и угрожали не выпускать депутатов", — говорится в сообщении.

По данным издания, в начале сессии перед зданием областной рады представители таких правых организаций, как "Сокол", "Национальный корпус" (созданный на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Легион Свободы", "Организация украинских националистов" и запрещенный в РФ "Правый сектор" пикетировали вход в здание облсовета, возмущаясь, что президент пока не подписал закон об амнистии для бывших участников военной операции в Донбассе. По их данным, амнистии ожидают десять человек только из Львовской области.

Как сообщило издание, националисты в начале сессии подошли записаться на обсуждение повестки дня, однако позже начали жечь дымовые шашки и распылять газ перед зданием. "Затем они ворвались в сессионный зал с разных входов, выбили дверь. Председатель совета объявил перерыв, однако радикалы не выпускали депутатов. Работу сессии приостановили", — говорится в сообщении.

Ранее под Киевом у дома президента прошел митинг с требованием, чтобы глава государства подписал принятый еще в конце прошлого года закон о проведении на Украине амнистии, в том числе и для участников военной операции в Донбассе.

В конце 2016 года Верховная рада приняла закон о проведении на Украине амнистии, которая распространяется и на участников военной операции в Донбассе; при этом вопрос амнистии для ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР должен быть рассмотрен в отдельном порядке. Документом устанавливаются критерии и определяется круг лиц, к которым может быть применена амнистия, а также ограничения по ее применению. Законом также определены категории осужденных, в отношении которых амнистия не применяется. Это, в первую очередь, лица, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, а также лица, которые совершили преступление, используя служебное положение (коррупционные преступления). Однако этот документ так и не был не подписан президентом.