Додон потребует отчета о ситуации с высылкой российских дипломатов

КИШИНЕВ, 30 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что потребует отчета от глав МИД и Службы информации и безопасности, которые подписали указы о высылке российских дипломатов.

Он сообщил, что в среду отправляется в Санкт-Петербург, где примет участие в экономическом форуме. "Решил сразу после возвращения из Санкт-Петербурга созвать Высший совет по безопасности, где потребую детальный отчет от Службы информации и безопасности и министра иностранных дел", — сказал Додон на пресс-конференции

По его словам, действия директора Службы информации и безопасности и министра иностранных дел и евроинтеграции поставили под угрозу безопасность Молдавии. "Логично, чтобы они подали в отставку", — считает Додон.

Он отметил, что потребует детально отчитаться этих двух чиновников, которые подписали указы о высылке российских дипломатов.

"Скорее всего, заседание Совбеза состоится во вторник… Буду ждать отчета от них, тогда и решим, что делать с вами дальше", — добавил президент, обращаясь к молдавским чиновникам.

Посольство России в Молдавии в понедельник получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персона нон грата. Как заявил премьер Молдавии Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. При этом президент республики Додон осудил такие действия молдавского правительства. По словам замглавы МИД России Григория Карасина, в Москве эти шаги рассматривают как прямую провокацию отдельных сил Молдавии против курса президента Додона и адекватно ответят на действия Кишинева.

Подробнее о случаях высылки российских дипломатов из разных стран в 2007-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>