Нидерланды ратифицировали соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом

БРЮССЕЛЬ, 30 мая — РИА Новости, Владимир Добровольский. Сенат Нидерландов ратифицировал соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли Украины и Евросоюза, рассказал РИА Новости представитель верхней палаты парламента.

По его информации, число сторонников соглашения в сенате вдвое превысило число противников.

В феврале документ ратифицировала нижняя палата парламента. Теперь соглашение должны подписать король и министр иностранных дел страны, затем нормативный документ опубликуют в официальном вестнике страны.

На заседании присутствовали голландский премьер-министр Марк Рютте и глава МИД страны Берт Кундерс, поддерживающие ассоциацию Украина — ЕС.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассчитывает, что процедура ратификации соглашения завершится к саммиту Украина – ЕС в июле.

"Голосование в голландском сенате сегодня направляет нашим украинским друзьям важный сигнал из Нидерландов и от всего Европейского Союза: место Украины – в Европе, будущее Украины связано с Европой", — заявил Юнкер, комментируя итоги голосования.

В 2014 году Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС. Его ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Ранее Амстердам приостановил ратификацию после результатов референдума, на котором большинство проголосовавших выступили против соглашения.

После длительных переговоров, лидерам ЕС удалось согласовать документ, разъясняющий некоторые недопонимания, связанные с соглашением, но не меняющий текста. Сейчас договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.