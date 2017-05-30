The Hill: американские сенаторы борются за право обвинять Россию

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Американские сенаторы "погрязли в конкурентной борьбе": сразу два комитета пытаются расследовать "российское вмешательство" в выборы в США одним и тем же способом, пишет The Hill.

Речь идет о Юридическом комитете и Комитете разведки. Оба стараются получить показания бывшего директора ФБР Джеймса Коми, недавно уволенного Дональдом Трампом. По словам председателя Юридического комитета Чак Грэссли, он и его коллеги "могли бы вызвать его с помощью повестки", но не считают, что это сейчас необходимо. Комитету разведки повезло больше — его руководители Ричар Берр и Марк Уорнер добились существенных успехов на пути к тому, чтобы Коми все-таки согласился дать показания.

Однако Грэссли и его заместитель Диана Файнстайн утверждают, что Юридический комитет нельзя оттеснять на второй план. Они распространили огромное количество заявлений, из которых следует, что ФБР — в их юрисдикции.

По словам сенатора Джона Корнина, второго человека в сенате от республиканцев, Коми не обязательно свидетельствовать перед обоими комитетами — будучи частным лицом, он вообще имеет права этого не делать.

"То, что он вообще должен приходить, не что-то само собой разумеющееся. Поэтому мы должны быть осторожнее с нашими требованиями, конкурирующими требованиями и не усугубить до того, что он просто не придет и не даст показаний", — пояснил сенатор.

Как отмечает The Hill, это не первый раз, когда комитеты в контексте расследования так называемого российского вмешательства "перетягивают одеяло на себя" и не могут определиться с собственными функциями.

В США собственные расследования ведут комитеты в обеих палатах конгресса, а также министерство юстиции. До сих пор никаких доказательств того, что Россия пыталась повлиять на президентские выборы или что администрация Трампа как-то связана с Москвой, обнаружено и представлено не было.

Трамп уволил Джеймса Коми в начале мая, объяснив решение его неэффективностью. Бывший директор ФБР также вел расследование о возможных связях Трампа с Москвой. Сам Коми считает, что причина увольнения кроется в его неготовности быть лояльным по отношению к Трампу.