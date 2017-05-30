Додон попросил власти РФ не поддаваться на провокации кабмина Молдавии

КИШИНЕВ, 30 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон во вторник на пресс-конференции обратился к властям России с просьбой не поддаваться провокациям со стороны правительства республики в связи с высылкой российских дипломатов.

Посольство России в Молдавии в понедельник получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персона нон грата в стране. Как заявил премьер Молдавии Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. При этом президент Додон заявил РИА Новости, что осуждает такие действия молдавского правительства. По словам замглавы МИД РФ Григория Карасина, в России рассматривают эти шаги как прямую провокацию отдельных сил Молдавии против курса президента Додона и адекватно ответят на действия Кишинева.

"Уважаемые российские партнеры, в течение последних шести месяцев вы показали открытость и готовность к стратегическому партнерству. Не поддавайтесь эмоциям и не принимайте в связи с этими провокационными действия правительства Молдавии поспешные решение", — сказал Додон.