Почти 80% украинцев не согласны с вектором развития страны, показал опрос

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Число украинцев, считающих, что дела в стране идут "в неправильном направлении", составляет 76%, следует из обнародованных во вторник данных опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Семьдесят шесть процентов опрошенных считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, 13% — в правильном, каждый десятый не определился с ответом. Более положительно оценивают ситуацию в стране на Западе страны и молодежь", – говорится в сообщении "Рейтинга".

Кроме того, более половины опрошенных (53%) считают военный конфликт на востоке Украины важнейшей проблемой страны, более 45% беспокоят низкий уровень зарплаты или пенсии и повышение тарифов на коммунальные услуг. Более трети опрошенных считают важной проблемой повышение цен на основные товары. Для четверти опрошенных важными также являются коррупция и безработица.

Также "Рейтинг" отмечает, что за последние два года повысилась важность таких проблем, как низкий уровень зарплат и пенсий, рост цен на основные товары. При этом существенно снизилась важность такой проблемы, как повышение тарифов на коммунальные услуги (с 70% до 45%).

"Если жителей Запада относительно больше беспокоит военный конфликт на Донбассе и коррупция в центральной власти, то жителей юга и востока — низкий уровень зарплат и пенсий, рост цен и тарифов на коммунальные услуги", — отмечается в сообщении.

Опрос проводился 12-20 мая, было опрошено 2 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.