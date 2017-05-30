British Airways устранила компьютерный сбой, вызвавший отмену рейсов

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Британская авиакомпания British Airways‏ заявила о восстановлении работы компьютерной системы, сбой в которой привел к массовой отмене и задержке рейсов перевозчика на выходных, сообщает агентство Рейтер.

"Наша компьютерная система восстановлена, наша работа продолжается, с тем, чтобы, как запланировано, выполнить сегодня весь график полетов в (аэропортах) Хитроу и Гэтвик", — цитирует агентство заявление авиакомпании.

Ранее авиакомпания сообщала, что намерена во вторник выполнить весь график перелетов в лондонском аэропорту Хитроу.

В субботу сотни пассажиров British Airways застряли в крупнейшем лондонском аэропорту Хитроу из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании. Также были задержаны или отложены рейсы британской авиакомпании из других городов мира. На следующий день после сбоя в аэропортах Лондона также наблюдались задержки рейсов British Airways.

В воскресенье авиакомпания заявила, что последствия неполадок в компьютерной системе в основном устранены. Доказательств причастности хакеров к проблеме с компьютерной системой авиакомпания не обнаружила.

Ранее глава BA Алекс Круз рассказал в интервью Sky News, что из-за сбоя пострадали 75 тысяч пассажиров. При этом сбой не был вызван ни проведенным ранее сокращением расходов, ни тем, что авиакомпания передала некоторые виды работ на аутсорсинг в другие страны. Круз также заявил, что не покинет пост из-за произошедшего.