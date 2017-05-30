Москва смеется над заявлениями демократов в СМИ, заявил Трамп

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп считает, что в России официальные лица "наверняка" смеются над США и материалами в СМИ, вызванными "жалкими оправданиями" проигрыша Демократической партии на президентских выборах.

"Российские официальные лица, должно быть, смеются над США и над тем, как жалкие оправдания проигрыша демократов на выборах заполонили "фейковые" СМИ", — написал американский лидер в своем Twitter.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, еще два параллельных расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США.