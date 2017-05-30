Спецслужбы посоветовали: премьер Молдавии объяснил высылку дипломатов

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Павел Филип объяснил причины высылки российских дипломатов из страны. Политик сослался на данные спецслужб, однако отказался уточнить детали.

Филип также отказался назвать имена сотрудников посольства, которые должны покинуть Молдавию.

"Правила не позволяют делать это. Они были объявлены персонами нон грата на основе информации, которую мы получили от спецслужб. Это стандартная процедура. Это все, что я могу сказать к этому моменту. Не могу сообщить все мотивы, которые были предоставлены спецслужбами", — пояснил премьер.

При этом Филип отметил, что Кишинев ценит хорошие отношения с Москвой.

Суть скандала

О высылке российских дипломатов из Молдавии стало известно накануне. Кишинев направил в посольство ноту, в которой потребовал от пятерых сотрудников дипмиссии покинуть страну в течение 72 часов.

По данным газеты "Коммерсант", в числе высылаемых дипломатов оказался и помощник военного атташе посольства России в Молдавии Александр Грудин.

Решение молдавского правительства возмутило даже президента республики Игорь Додон. Он обвинил оппозицию в попытке ухудшить отношения между Кишиневом и Москвой.

"Понимаю, что евроунионисты (сторонники объединения Молдавии с Румынией — ред.) раздражены успехами президента, достигнутыми в последние месяцы, и решили пойти на прямые провокации", — заявил Додон РИА Новости.

"Уверен, что они не понимают, какую цену придется заплатить нашей стране и в какую сложную и рискованную ситуацию они могут поставить нашу страну и наш народ. Они пошли на этот грубый шаг, который не останется без негативных последствий", — добавил президент Молдавии.

Реакция Москвы

Дипломатический скандал прокомментировали и в российском МИД.

"Ситуация парадоксальная, но показательная — очевидно, что к работе российских дипломатов она никак не относится, а демонстрирует развитие ситуации в Молдавии", — заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин пообещал, что Москва даст адекватный ответ на действия Кишинева.

"Над адекватным ответом мы будем думать, но он последует", — уточнил Карасин.

"Естественно, это очень плохая новость для двусторонних российско-молдавских отношений, это хорошо понимают те структуры, которые продумали и спланировали эту недружественную акцию", — добавил замминистра.

Угрозы для самой Молдавии

Заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин заявил, что решение Кишинева о высылке депутатов связано с расколом в органах власти в республике.

"За этим стоит фактическое двоевластие, которое сформировалось в Молдове. С одной стороны — прозападный парламент. Он формирует правительство, которое, собственно, и сделало этот недружественный акт. С другой стороны — недавно избранный президент Игорь Додон, который позитивно относится к сотрудничеству и взаимодействию с Россией", — пояснил эксперт РИА Новости.

По прогнозу политолога, высылка дипломатов вряд ли всерьез повлияет на отношения между странами, которые "и так не ахти".

"С одной стороны, Додон приезжает (в Москву — ред.), делает позитивные заявления. Он настроен на диалог с Приднестровьем. В то же время еще до того, как высылались российские дипломаты, персонами нон грата объявлялись некоторые российские политики, политологи, деятели культуры. Это были тоже демонстративные жесты, чтобы показать, кто в доме хозяин", — сказал Жарихин.

Эксперт напомнил, что Молдавия по своей форме правления является классической парламентской республикой, где президент "обладает очень узким набором полномочий", а вся реальная власть сосредоточена у правительства.

"Единственный выход в данной ситуации — проведение досрочных выборов в Молдове. Иначе управляемость страны может быть потеряна", — подчеркнул эксперт.

Дипломатический протокол

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству — в любое время и без обоснования причин — право объявить кого-либо из дипломатического персонала персоной нон-грата.

Дипломатические сотрудники защищены от уголовной, а также гражданской и административной ответственности. Хотя они обязаны подчиняться законам принимающей страны, совершение правонарушений не дает оснований для их ареста.

Статус персоны нон-грата, который автоматически ведет к высылке из страны, является единственным механизмом, позволяющим обезопасить принимающее государство от иностранных дипломатов.

Высылка дипломатов является крайней мерой и обычно связана с подозрением в шпионаже ("деятельностью, несовместимой со статусом дипломата"). Она может также служить символическим признаком неудовольствия.