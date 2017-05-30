США
30.0530 мая14:45МСК
USD56.52-0.19
EUR62.95-0.42
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Спецслужбы посоветовали: премьер Молдавии объяснил высылку дипломатов

Сюжет:
Высылка российских дипломатов из Молдавии (17)
14:2230.05.2017
(обновлено: 14:27 30.05.2017)
0635215
© РИА Новости / Руслан ШалапудаПерейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии. Архивное фотоЗдание парламента Молдавии. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Шалапуда
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Павел Филип объяснил причины высылки российских дипломатов из страны. Политик сослался на данные спецслужб, однако отказался уточнить детали.

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин. Архивное фото
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
В МИД России пообещали адекватный ответ на высылку дипломатов из Молдавии
Филип также отказался назвать имена сотрудников посольства, которые должны покинуть Молдавию.

"Правила не позволяют делать это. Они были объявлены персонами нон грата на основе информации, которую мы получили от спецслужб. Это стандартная процедура. Это все, что я могу сказать к этому моменту. Не могу сообщить все мотивы, которые были предоставлены спецслужбами", — пояснил премьер.

При этом Филип отметил, что Кишинев ценит хорошие отношения с Москвой.

Суть скандала

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Правительство Молдавии хочет ухудшить отношения с Россией, заявил Джабаров
О высылке российских дипломатов из Молдавии стало известно накануне. Кишинев направил в посольство ноту, в которой потребовал от пятерых сотрудников дипмиссии покинуть страну в течение 72 часов.

По данным газеты "Коммерсант", в числе высылаемых дипломатов оказался и помощник военного атташе посольства России в Молдавии Александр Грудин.

Решение молдавского правительства возмутило даже президента республики Игорь Додон. Он обвинил оппозицию в попытке ухудшить отношения между Кишиневом и Москвой.

"Понимаю, что евроунионисты (сторонники объединения Молдавии с Румынией — ред.) раздражены успехами президента, достигнутыми в последние месяцы, и решили пойти на прямые провокации", — заявил Додон РИА Новости.

"Уверен, что они не понимают, какую цену придется заплатить нашей стране и в какую сложную и рискованную ситуацию они могут поставить нашу страну и наш народ. Они пошли на этот грубый шаг, который не останется без негативных последствий", — добавил президент Молдавии.

Реакция Москвы

Дипломатический скандал прокомментировали и в российском МИД.

"Ситуация парадоксальная, но показательная — очевидно, что к работе российских дипломатов она никак не относится, а демонстрирует развитие ситуации в Молдавии", — заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В ГД связали решение о высылке дипломатов с внутренним кризисом в Молдавии
В свою очередь заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин пообещал, что Москва даст адекватный ответ на действия Кишинева.

"Над адекватным ответом мы будем думать, но он последует", — уточнил Карасин.

"Естественно, это очень плохая новость для двусторонних российско-молдавских отношений, это хорошо понимают те структуры, которые продумали и спланировали эту недружественную акцию", — добавил замминистра.

Угрозы для самой Молдавии

Заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин заявил, что решение Кишинева о высылке депутатов связано с расколом в органах власти в республике.

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В ГД связали решение о высылке дипломатов с внутренним кризисом в Молдавии
"За этим стоит фактическое двоевластие, которое сформировалось в Молдове. С одной стороны — прозападный парламент. Он формирует правительство, которое, собственно, и сделало этот недружественный акт. С другой стороны — недавно избранный президент Игорь Додон, который позитивно относится к сотрудничеству и взаимодействию с Россией", — пояснил эксперт РИА Новости.

По прогнозу политолога, высылка дипломатов вряд ли всерьез повлияет на отношения между странами, которые "и так не ахти".

"С одной стороны, Додон приезжает (в Москву — ред.), делает позитивные заявления. Он настроен на диалог с Приднестровьем. В то же время еще до того, как высылались российские дипломаты, персонами нон грата объявлялись некоторые российские политики, политологи, деятели культуры. Это были тоже демонстративные жесты, чтобы показать, кто в доме хозяин", — сказал Жарихин.

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Додон назвал решение по российским дипломатам в Молдавии провокацией
Эксперт напомнил, что Молдавия по своей форме правления является классической парламентской республикой, где президент "обладает очень узким набором полномочий", а вся реальная власть сосредоточена у правительства.

"Единственный выход в данной ситуации — проведение досрочных выборов в Молдове. Иначе управляемость страны может быть потеряна", — подчеркнул эксперт.

Дипломатический протокол

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству — в любое время и без обоснования причин — право объявить кого-либо из дипломатического персонала персоной нон-грата.

Багаж возле трапа самолета
© Fotolia / chalabala
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2007-2017 годах
Дипломатические сотрудники защищены от уголовной, а также гражданской и административной ответственности. Хотя они обязаны подчиняться законам принимающей страны, совершение правонарушений не дает оснований для их ареста.

Статус персоны нон-грата, который автоматически ведет к высылке из страны, является единственным механизмом, позволяющим обезопасить принимающее государство от иностранных дипломатов.

Высылка дипломатов является крайней мерой и обычно связана с подозрением в шпионаже ("деятельностью, несовместимой со статусом дипломата"). Она может также служить символическим признаком неудовольствия.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена