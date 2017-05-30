Кадыров пригласил Макрона и Меркель посетить Чечню

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент Франции Эмануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель могут посетить Чечню, чтобы лично узнать ситуацией с правами сексменьшинств в республике.

Ранее Макрон рассказал, что обсудил этот вопрос на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным и договорился совместно отслеживать ситуацию с правами ЛГБТ в России.

"Не стоит обвинять российские СМИ в клевете, а самим в это время руководствоваться ложной информацией. Президент Франции Макрон, взяв с собой Меркель, в поисках истины может посетить Чеченскую республику. Двери открыты!" — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг эти данные и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

Позднее уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что правоохранительные органы не получали ни обращений о пропаже людей, о которых писала "Новая газета", ни каких-либо заявлений о преследовании геев в республике.

Кадыров назвал информацию о бедственном положении гомосексуалистов в республике самопиаром журналистов. При этом он заверил, что республика готова сотрудничать с федеральными органами для проверки ситуации с правами сексуальных меньшинств. По словам Кадырова, в Чечне заинтересованы довести до западных политиков, что все их заявления на эту тему беспочвенны и вызваны отсутствием объективной информации.