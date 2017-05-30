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МИД осудил "шельмование" российского посла в США

13:3330.05.2017
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© AP Photo / Cliff OwenПосол России в США Сергей Кисляк. Архивное фотоПосол России в США Сергей Кисляк. Архивное фото
© AP Photo / Cliff Owen

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российский МИД прокомментировал публикации американских СМИ о "контактах" посла Сергея Кисляка с зятем президента США Джаредом Кушнером. По словам замглавы внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, "шельмование" дипломата в Штатах вызывает возмущение.

Старший советник Белого дома Джаред Кушнер. Архивное фото
© AFP 2017 / Thomas Coex
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Ранее газета Washington Post, ссылаясь на американских чиновников, заявила, что зять Трампа в конце 2016 года предлагал использовать секретный канал связи между Москвой и переходным штабом Трампа.

Во вторник новые "подробности" разговора между Кушнером и Кисляком сообщил Fox News. Телеканал утверждает, что инициатива о создании секретного канала связи между Москвой и Вашингтоном принадлежала не Кушнеру, а дипломату.

Возмущение Москвы

Рябков заявил журналистам, что "шельмование" российского посла, которое происходит в США, вызывает лишь возмущение. При этом замминистра отметил, что ведомство не придает огласке "никаких подробностей относительно рабочих контактов посла или любого сотрудника российской дипслужбы".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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"Это принцип, которого мы придерживаемся и будем придерживаться, не потому что в этой ситуации мы ощущаем какой-то дискомфорт. Но это было бы просто нарушением канонов работы во внешнеполитическом ведомстве, если бы мы сейчас начали комментировать содержание, характер, наполнение дипломатических контактов различных уровней", — добавил Рябков.

Кроме того, замглавы МИД выразил обеспокоенность тем, что взаимодействие с администрацией Трампа пока не привело к серьезным сдвигам к лучшему в отношениях с США.

Дипломат также подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Америки.

"Подрыв остатков фундамента"

По словам Рябкова, отношения с Россией превратились в США в орудие внутриполитической борьбы.

"Мы можем только сожалеть, что те, кто использует отношения с Россией в своих узкокорыстных недостойных политических целях, не считаются с необходимостью выравнивать диалог и партнерство двух великих держав", — отметил дипломат.

В качестве примера Рябков назвал сенатора-республиканца Джона Маккейна, который известен свое жесткой антироссийской позицией.

Сенаторы США Крис Мерфи и Джон Маккейн на акции сторонников евроинтеграции Украины День достоинства
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Не хотелось бы, чтобы деятели типа Маккейна создавали фон, который вредит и мешает развитию наших отношений", — добавил российский чиновник.

Рябков также отметил, что попытки приписать российскому послу в США "какие-то действия, которые не укладываются в нормы" работы дипломата — "это значит работать на подрыв остатков фундамента наших двусторонних отношений с США".

"Дорожка к Трампу"

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев считает, что критика в адрес Кисляка вписывается в логику скандала, который раскручивается в США.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Слуцкий назвал публикации о сговоре Кисляка и зятя Трампа дребеденью
"Почему сегодня уцепились за Кушнера — потому что от него дорожка ведет прямо к Трампу. Ведь встанет вопрос: Кушнер действовал по собственной инициативе, или Трамп был в курсе его переговоров с Кисляком. Но чисто теоретически вероятность, что Кушнер мог действовать без ведома Трампа, крайне маловероятна. А в этих условиях, если будет доказано, что Кушнер действовал с ведома Трампа, это откроет дорогу к доказательствам для возможного импичмента", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Васильев уверен, что подобные заявления будут звучать в США и в будущем.

Работа посла в США

Матрешка с изображением президента США Дональда Трампа. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сергей Кисляк не раз становился объектом критики в США. Американские СМИ со ссылкой на анонимные источники в спецслужбах называли дипломата "сотрудником разведки" и "вербовщиком".

Обвинения в адрес посла вызвали возмущение российского МИД. На прошлой неделе официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что журналисты извращают работу Кисляка.

"Человек является профессионалом общепризнанным — то есть не то, что МИД квалифицирует его как человека высокой квалификации, профессионала, дипломата. Нет, он во всем мире признан таковым. Мало того, дипкорпус в Вашингтоне считает его одним из авторитетнейших дипломатов. Не просто дипломатов, а руководителей загранучреждений", — сказала Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".

Акция протеста против президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017
© AFP 2017 / Jim Watson
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"Этому потоку вранья и лжи просто нет никакого барьера — как будто плотину прорвало, и эта ложь полилась уже через край. Для чего они это делают, совершенно непонятно", — добавила представитель МИД.

В начале февраля стало известно, что Москва может заменить своего посла в США. Главным кандидатом на этот пост является заместитель главы МИД Анатолий Антонов.

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