МИД осудил "шельмование" российского посла в США

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российский МИД прокомментировал публикации американских СМИ о "контактах" посла Сергея Кисляка с зятем президента США Джаредом Кушнером. По словам замглавы внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, "шельмование" дипломата в Штатах вызывает возмущение.газета Washington Post, ссылаясь на американских чиновников, заявила, что зять Трампа в конце 2016 года предлагал использовать секретный канал связи между Москвой и переходным штабом Трампа.
Во вторник новые "подробности" разговора между Кушнером и Кисляком сообщил Fox News. Телеканал утверждает, что инициатива о создании секретного канала связи между Москвой и Вашингтоном принадлежала не Кушнеру, а дипломату.
Возмущение Москвы
Рябков заявил журналистам, что "шельмование" российского посла, которое происходит в США, вызывает лишь возмущение. При этом замминистра отметил, что ведомство не придает огласке "никаких подробностей относительно рабочих контактов посла или любого сотрудника российской дипслужбы".
Кроме того, замглавы МИД выразил обеспокоенность тем, что взаимодействие с администрацией Трампа пока не привело к серьезным сдвигам к лучшему в отношениях с США.
Дипломат также подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Америки.
"Подрыв остатков фундамента"
По словам Рябкова, отношения с Россией превратились в США в орудие внутриполитической борьбы.
"Мы можем только сожалеть, что те, кто использует отношения с Россией в своих узкокорыстных недостойных политических целях, не считаются с необходимостью выравнивать диалог и партнерство двух великих держав", — отметил дипломат.
В качестве примера Рябков назвал сенатора-республиканца Джона Маккейна, который известен свое жесткой антироссийской позицией.
Рябков также отметил, что попытки приписать российскому послу в США "какие-то действия, которые не укладываются в нормы" работы дипломата — "это значит работать на подрыв остатков фундамента наших двусторонних отношений с США".
"Дорожка к Трампу"
Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев считает, что критика в адрес Кисляка вписывается в логику скандала, который раскручивается в США.
Васильев уверен, что подобные заявления будут звучать в США и в будущем.
Работа посла в США
Обвинения в адрес посла вызвали возмущение российского МИД. На прошлой неделе официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что журналисты извращают работу Кисляка.
"Человек является профессионалом общепризнанным — то есть не то, что МИД квалифицирует его как человека высокой квалификации, профессионала, дипломата. Нет, он во всем мире признан таковым. Мало того, дипкорпус в Вашингтоне считает его одним из авторитетнейших дипломатов. Не просто дипломатов, а руководителей загранучреждений", — сказала Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".
В начале февраля стало известно, что Москва может заменить своего посла в США. Главным кандидатом на этот пост является заместитель главы МИД Анатолий Антонов.