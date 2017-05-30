Меркель предложила отложить вывод немецких военных с базы в Турции

БЕРЛИН, 30 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Решение о выводе немецких военнослужащих с турецкой авиабазы "Инджирлик" должно быть отложено до окончания переговоров по линии МИД, такая договоренность была достигнута на саммите НАТО, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Берлине.

"Мы договорились на саммите НАТО, что переговоры будут продолжены, и поэтому фракция ХДС/ХСС в парламенте считает, что необходимо дождаться окончания переговоров между главами МИД", — сказала канцлер, добавив, что Берлин продолжает настаивать на допуске немецких депутатов на "Инджирлик".

По словам Меркель, "в течение следующих недель парламентских слушаний решение должно быть принято".

Ранее Турция за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем канцлер ФРГ Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с военной базы в Турции в соседние страны.