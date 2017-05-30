Меркель предложила отложить вывод немецких военных с базы в Турции

БЕРЛИН, 30 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Решение о выводе немецких военнослужащих с турецкой авиабазы "Инджирлик" должно быть отложено до окончания переговоров по линии МИД, такая договоренность была достигнута на саммите НАТО, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Берлине.
По словам Меркель, "в течение следующих недель парламентских слушаний решение должно быть принято".
Ранее Турция за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем канцлер ФРГ Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с военной базы в Турции в соседние страны.