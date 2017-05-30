ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации за нарушения на выборах 2011 года

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушение статьи о "праве на свободные выборы" Европейской конвенции по правам человека по делу группы россиян, оспаривавших результаты выборов на нескольких участках в ходе региональных и федеральных выборов в 2011 году, и постановил выплатить четырем заявителям по 7,5 тысяч евро каждому.

Жалобу в Европейский суд подали 11 россиян из Санкт-Петербурга, принимавших участие в выборах в 2011 году в качестве членов избирательных комиссий, наблюдателей и кандидатов от партии "Справедливая Россия", двое из них впоследствии отозвали свои заявления. Истцы утверждали, что в ходе подсчета голосов на сотне избирательных участков в Санкт-Петербурге проводились "различные виды манипуляций", в частности, подмена протоколов в пользу партии "Единая Россия". По данным суда, все попытки истцов добиться пересмотра результатов в РФ были безуспешными.

Рассмотрев доказательства истцов, суд постановил, что в деле россиян имело место нарушение третьей статьи первого протокола конвенции о "праве на свободные выборы" в связи с тем, что им было отказано в "эффективном рассмотрении их жалоб о серьезных нарушениях в процедуре, по которой происходил пересчет голосов".

"Суд, в частности, пришел к заключению, что истцы подали небезосновательную жалобу по поводу того, что принцип объективности был нарушен на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга и в Государственную думу на ряде участков в ходе процедуры проведения пересчета голосов", — говорится в решении суда, размещенном на сайте суда. По данным суда, это заключение касается пересчета более 50 тысяч поданных голосов.

В связи с этим ЕСПЧ обязал Россию выплатить четырем заявителям жалобы 7,5 тысяч евро за моральный ущерб, другие истцы не запрашивали подобную компенсацию. Помимо этого, суд постановил выплатить заявителям восемь тысяч долларов для компенсации расходов и издержек.