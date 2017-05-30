Тимошенко лидирует по популярности среди возможных кандидатов в президенты

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Глава украинской парламентской партии "Батькивщина", экс-премьер Юлия Тимошенко лидировала бы на выборах президента страны, если бы выборы состоялись в ближайшее время, действующий глава государства Петр Порошенко занял бы второе место, свидетельствуют обнародованные во вторник результаты соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Если бы выборы президента Украины состоялись бы в следующее воскресенье, то за Юлию Тимошенко готовы проголосовать 15% из тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с предпочтениями. За Порошенко проголосовали бы 12%", — говорится в сообщении "Рейтинга".

По данным соцопроса, за одного из лидеров партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко проголосовали бы 10,2% опрошенных, за бывшего министра обороны Анатолия Гриценко и депутата Верховной рады Вадима Рабиновича — по 10,1%, лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко выбрали бы 9,6%, мэра Львова Андрея Садового поддержали бы 7,6%, а лидера националистической партии "Свобода" Олега Тягнибока — 4,8%. Рейтинг других кандидатов менее 2%.

Кроме того, в случае проведения парламентских выборов в ближайшее время 13,9% из тех, кто намерен принять участие в голосовании и определился с выбором партии, готовы отдать свои голоса за "Батькивщину". За "Оппозиционный блок" готовы проголосовать 10,4%, за пропрезидентский "Блок Петра Порошенко "Солидарность" — 10,2%, "Радикальную партию" — 9,5%, партию "За жизнь" Рабиновича — 9,2%. "Гражданскую позицию" Гриценко готовы выбрать 7,7% опрошенных, парламентскую партию "Самопомощь" — 7,1%, "Свободу" — 6,6%.

При этом половина опрошенных поддерживает идею роспуска парламента и назначения новых выборов Верховной рады, 37% — не поддерживают, 13% не определились.

Опрос проводился 12-20 мая, были опрошены 2 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.