Переговоры Путина и Макрона прошли успешно, заявил сентатор Джабаров

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Переговоры лидера РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона прошли успешно, стороны обсуждали сотрудничество двух стран, ситуацию в Сирии, борьбу с терроризмом, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Я считаю этот визит (российского лидера) успешным, переговоры глав государств длились почти три часа. Разногласия есть, но Макрону хотелось показать, что он самостоятельный игрок, и у него это получилось", — сказал сенатор.

По его мнению, Европа сейчас находится на распутье: президент США Дональд Трамп не высказал свою четкую позицию по отношению к России, и Европа ищет свои пути, выстраивая взаимоотношения с нашей страной.

Среди позитивных моментов в рамках двусторонних переговоров Джабаров отметил тот факт, что Макрон не настаивал на обязательном отстранении от власти президента Сирии Башара Асада. "Это уже не первый европейский лидер, который не ставит на первое место отстранение от власти Асада",- сказал законодатель.

По его словам, негативный опыт Ливии, Египта, Ирака показывает, что после отстранения от власти законно избранных руководителей дальше переговоры вести не с кем.

Россия всегда спрашивает, вот вы настаиваете на отстранении Асада, а с кем вы собираетесь дальше работать?"- сказал Джабаров.

По его словам, "Асад сегодня является одним из лидеров, который борется с ИГИЛ (запрещена в РФ — ред.), и в этом ему помогают российские ВКС". По мнению сенатора, если бы все страны объединились против ИГИЛ, создали интернациональный антитеррористический фронт, терроризм быстро бы сошел на нет.

То, что Макрон не стал говорить об обязательном отстранении Асада от власти как одном и ключевых условий урегулирования ситуации в Сирии, по мнению Джабарова, "это позитивный сдвиг". Также очень важным моментом парламентарий назвал решение лидеров стран о создании рабочей группы по обмену информацией в противодействии терроризму.

Он также подчеркнул, что Макрон не отреагировал на вопросы французских СМИ о якобы хакерских атаках со стороны России.