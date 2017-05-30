В МИД оценили возможные последствия введения на Украине виз с Россией

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Москва не исключает, что при введении Киевом виз с Россией около 3 миллионов граждан Украины могут направиться в Европу, заявил во вторник замглавы МИД РФ Алексей Мешков.

"Представьте себе, сейчас если украинцы введут визовый режим с Россией, и появятся 3 миллиона украинцев, которые повернутся на Западную Европу", — сказал Мешков на круглом столе, посвященном отношениям ЕС и России, в Общественной палате.

Ранее в мае фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

В октябре 2016 года спикер Верховной рады предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с Россией. Замглавы крупнейшей парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что фракция не будет голосовать за постановление о рекомендации кабмину отменить безвизовый режим с РФ. По его словам, МИД Украины считает, что отмена безвизового режима с РФ — неправильный шаг. Кроме того, в России находятся большое количество украинцев, которые там работают, а введение визового режима сделает это невозможным.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не стремится отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз.