В МИД оценили возможные последствия введения на Украине виз с Россией

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Москва не исключает, что при введении Киевом виз с Россией около 3 миллионов граждан Украины могут направиться в Европу, заявил во вторник замглавы МИД РФ Алексей Мешков.
"Представьте себе, сейчас если украинцы введут визовый режим с Россией, и появятся 3 миллиона украинцев, которые повернутся на Западную Европу", — сказал Мешков на круглом столе, посвященном отношениям ЕС и России, в Общественной палате.
Ранее в мае фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.
Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не стремится отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз.