Политолог: раскол в Молдавии грозит беспорядками и потерей управляемости

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Объявление пятерых российских дипломатов персонами нон грата в Молдавии стало следствием раскола во власти этой страны, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин. Двоевластие грозит потерей управляемости республики, а выйти из него можно только путем проведения досрочных выборов, уверен эксперт.
"За этим стоит фактическое двоевластие, которое сформировалось в Молдове. С одной стороны — прозападный парламент. Он формирует правительство, которое, собственно, и сделало этот недружественный акт. С другой стороны – недавно избранный президент Игорь Додон, который позитивно относится к сотрудничеству и взаимодействию с Россией", — заявил РИА Новости эксперт.
По прогнозу политолога, высылка дипломатов вряд ли всерьез повлияет на отношения Молдавии с Россией, которые "и так не ахти".
По его словам, "проблема еще в том, что президент по конституции обладает очень узким набором полномочий".
"Вся реальная власть в стране находится в руках правительства. У них классическая парламентская республика", — пояснил эксперт.
По его прогнозу, противостояние между правительством и парламентом с одной стороны и президентом, его командой и наиболее популярной в Молдавии Партией социалистов с другой "может в итоге вылиться на улицы".
"Единственный выход в данной ситуации – проведение досрочных выборов в Молдове. Иначе управляемость страны может быть потеряна", — заявил эксперт.