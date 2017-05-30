Политолог: раскол в Молдавии грозит беспорядками и потерей управляемости

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Объявление пятерых российских дипломатов персонами нон грата в Молдавии стало следствием раскола во власти этой страны, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин. Двоевластие грозит потерей управляемости республики, а выйти из него можно только путем проведения досрочных выборов, уверен эксперт.

Ранее посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин подтвердил РИА Новости, что диппредставительство получило ноту об объявлении пятерых российских дипломатов персона нон грата в республике. Дипломат отметил, что документ изучается. Президент республики Игорь Додон осудил такое решение правительства страны.

"За этим стоит фактическое двоевластие, которое сформировалось в Молдове. С одной стороны — прозападный парламент. Он формирует правительство, которое, собственно, и сделало этот недружественный акт. С другой стороны – недавно избранный президент Игорь Додон, который позитивно относится к сотрудничеству и взаимодействию с Россией", — заявил РИА Новости эксперт.

По его мнению, такой раскол во власти произошел вследствие изменений настроений молдавских избирателей, в том числе из-за их разочарования от ассоциации с Евросоюзом, которая была подписана Молдавией раньше, чем Украиной. "Ее результаты достаточно плачевны", — считает эксперт.

По прогнозу политолога, высылка дипломатов вряд ли всерьез повлияет на отношения Молдавии с Россией, которые "и так не ахти".

"С одной стороны, Додон приезжает (в Москву), делает позитивные заявления. Он настроен на диалог с Приднестровьем. В то же время еще до того, как высылались российские дипломаты, персонами нон грата объявлялись некоторые российские политики, политологи, деятели культуры. Это были тоже демонстративные жесты, чтобы показать, кто в доме хозяин", — сказал Жарихин.

По его словам, "проблема еще в том, что президент по конституции обладает очень узким набором полномочий".

"Вся реальная власть в стране находится в руках правительства. У них классическая парламентская республика", — пояснил эксперт.

По его прогнозу, противостояние между правительством и парламентом с одной стороны и президентом, его командой и наиболее популярной в Молдавии Партией социалистов с другой "может в итоге вылиться на улицы".

"Единственный выход в данной ситуации – проведение досрочных выборов в Молдове. Иначе управляемость страны может быть потеряна", — заявил эксперт.