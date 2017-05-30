Минюст Украины отказал Саакашвили в регистрации партии

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Министерство юстиции Украины отказало в регистрации собственной партии бывшему президенту Грузии, экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, заявила во вторник член его команды Ольга Галабала.
"Двадцать второго мая этого года нам стало известно, что министерство юстиции Украины отказало нам в регистрации нашей партии и одновременно зарегистрировало фейковый "Блок Михаила Саакашвили", который никакого отношения к Михаилу Саакашвили не имеет",- заявила член команды Саакашвили Ольга Галабала в ходе съезда партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили".
В свою очередь Саакашвили заявил, что представители действующих властей зарегистрировали партию на подставного человека, который сменил имя на Михаила Саакашвили. По данным экс-президента Грузии, ранее этот мужчина уже менял свое имя на Дарта Вейдера для участия в президентских выборах на Украине.
По словам Саакашвили, власти планируют создать несколько "ручных партий" под его именем для того, чтобы получить голоса на предстоящих парламентских выборах.