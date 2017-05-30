В Харькове неизвестные залили банкоматы монтажной пеной

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Неизвестные повредили несколько банкоматов в Харькове, залив их монтажной пеной, сообщила во вторник пресс-служба полиции Харьковской области.

Ранее украинские радикалы повредили банкоматы "дочки" Сбербанка в различных регионах Украины, залив их монтажной пеной и заклеив экраны.

"Информация о том, что на проспекте Независимости, проспекте Науки и переулке Спартаковский повреждены банкоматы, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции сегодня около 09.00 (совпадает с мск)", — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Ведомство не уточнило, какому финансовому учреждению принадлежат банкоматы. Полиция уже опросила свидетелей и проводит проверку в связи с инцидентом.

Подавшая в отставку глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщала, что МВФ выразил обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении российских банков. По ее словам, при подписании обновленного меморандума с фондом Киев был вынужден взять на себя обязательства остановить такие действия и защитить банковские учреждения.