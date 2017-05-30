Во Франции в ходе антитеррористической операции задержаны шесть человек

ПАРИЖ, 30 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Французские правоохранители задержали шестерых человек в ходе антитеррористической операции в столичном регионе страны и в Бордо на юго-западе Франции, передает во вторник телеканал BFMTV.

По информации телеканала, операция проводилась в понедельник и утром во вторник. В ходе нее были задержаны две женщины и четверо мужчин.

Задержанные были связаны с сетью, занимавшейся отправкой людей в Сирию. Сообщается, что один из них ранее отбывал наказание сроком 8 лет в тюрьме Гуантанамо.