В СЖР осудили действия украинских властей в отношении компании Яндекс

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) осуждает действия властей Украины в отношении компании "Яндекс" и призывает международные организации обратить внимание и оказать влияние на власти страны, препятствующие свободе слова.
"Претензии украинских властей к компании "Яндекс" граничат с абсурдом. Введение санкций, обыски и другие действия силовых структур Украины против "Яндекса" не только осложняют работу авторитетной компании, но и создают препятствия свободе слова на территории этой страны. И это не говоря о том, какие неудобства создаются для рядовых украинских граждан", — говорится в заявлении СЖР.
"Союз журналистов России осуждает действия властей Украины в отношении компании "Яндекс" и призывает международные организации обратить внимание и оказать влияние на власти страны, препятствующие свободе слова", — подчеркивается в заявлении.