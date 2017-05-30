В СЖР осудили действия украинских властей в отношении компании Яндекс

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) осуждает действия властей Украины в отношении компании "Яндекс" и призывает международные организации обратить внимание и оказать влияние на власти страны, препятствующие свободе слова.

В понедельник СБУ провела обыски в офисах компании в Одессе и Киеве в рамках уголовного дела по статье "государственная измена". По их итогам стало известно, что СБУ подозревает руководство компании "Яндекс. Украина" в незаконном сборе и передаче в РФ персональных данных граждан Украины. По утверждению ведомства, информация передавалась специальным службам РФ якобы "для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в ущерб суверенитету Украины".

"Претензии украинских властей к компании "Яндекс" граничат с абсурдом. Введение санкций, обыски и другие действия силовых структур Украины против "Яндекса" не только осложняют работу авторитетной компании, но и создают препятствия свободе слова на территории этой страны. И это не говоря о том, какие неудобства создаются для рядовых украинских граждан", — говорится в заявлении СЖР.

Упомянутые обыски, добавляют в Союзе, "тем более вызывают недоумение, если вспомнить, что Украина претендует на статус европейского государства, а государственные лидеры регулярно заявляют о том, что разделяют европейские ценности".

"Союз журналистов России осуждает действия властей Украины в отношении компании "Яндекс" и призывает международные организации обратить внимание и оказать влияние на власти страны, препятствующие свободе слова", — подчеркивается в заявлении.