Премьер Молдавии заявил, что республика ценит отношения с Россией

КИШИНЕВ, 30 мая – РИА Новости. Молдавия ценит отношения с Российской Федераций, заявил премьер республики Павел Филип на брифинге во вторник.

Так глава правительства ответил на вопрос о том, как повлияет на отношения с РФ решение о высылке пятерых российских дипломатов с территории республики. Ранее посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин подтвердил РИА Новости, что диппредставительство получило ноту об объявлении пятерых российских дипломатов персона нон грата в республике. Павел Филип возглавляет правительство Молдавии, которое выступает за интеграцию с Евросоюзом и Западом в целом.

"Мы ценим отношения с РФ. Мы сделали многое для улучшения этих отношений в течение прошлого года, а также на протяжении этого. В прошлом году мы провели заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству", — сказал Филип.

Он отметил, что с российскими коллегами удалось разработать план мер, чтобы устранить барьеры и ограничения, с которыми сталкивается Молдавия.

"Речь идет об эмбарго, тарифных ограничениях, таможенных пошлинах по 19 тарифным позициям. Потихоньку мы старались устранить эти проблемы… Считаем, что мы важный партнер, в том числе потому, что мы входим в состав СНГ. ", — добавил Филип.

Он также добавил, что власти республики сделают все возможное, "чтобы отношения между двумя странами были хорошими в первую очередь экономические, потому что они наиболее серьезно пострадали".

Ранее, 23 декабря, в должность президента Молдавии вступил Игорь Додон. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Ранее он заявил, что Молдавии "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".