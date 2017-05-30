Посол США пообещал вести агрессивную дипломатическую кампанию против КНДР

ЖЕНЕВА, 30 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Вашингтон намерен вести агрессивную дипломатическую кампанию для дальнейшей изоляции Пхеньяна, заявил посол США на конференции по разоружению Роберт Вуд.

"Вчерашний запуск баллистической ракеты — это третий запуск за три недели и 11-й в этом году. Эти запуски являются вопиющим нарушением резолюций СБ ООН. Это не может дальше продолжаться… США будут проводить агрессивную дипломатическую кампанию, чтобы далее изолировать режим Пхеньяна", — сказал он.

По словам Вуда, такие запуски представляют угрозу международной безопасности и ставят под угрозу стратегическую стабильность в мире.