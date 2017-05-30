На Бангладеш обрушился циклон "Мора", есть погибшие

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мая — РИА Новости. Циклон "Мора" во вторник обрушился на Бангладеш, по меньшей мере пять человек стали жертвами непогоды, сообщает издание Daily Star.
На Бангладеш надвигается тропический циклон "Мора"https://t.co/GNJ7KoxmZQ pic.twitter.com/RzvpGrHgGG— STORMnews.ru (@STORMnewsru) 29 мая 2017 г.
В округе Кокс-Базар погибли три человек, еще двое – в округе Рангамати. Все они скончались в результате падения деревьев и обрушения зданий, за исключением 55-летней жительницы Кокс-Базара, погибшей от сердечного приступа во временном укрытии.
Всего в зоне потенциального бедствия проживают около 2,5 миллионов человек. В ожидании удара стихии власти эвакуировали порядка 300 тысяч человек, при этом всего власти подготовили почти 500 тысяч временных укрытий.
https://t.co/K8TvHPPUEk Тропический циклон "Мора" достиг Бангладеш: эвакуировано 2,5 миллиона человек. Видеоhttps://t.co/pFJfHeiVWU pic.twitter.com/YvLer3d3mU— STORMnews.ru (@STORMnewsru) 30 мая 2017 г.