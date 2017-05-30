На Бангладеш обрушился циклон "Мора", есть погибшие

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мая — РИА Новости. Циклон "Мора" во вторник обрушился на Бангладеш, по меньшей мере пять человек стали жертвами непогоды, сообщает издание Daily Star.

Основной удар приняла на себя область Читтагонг на юго-востоке страны. Циклон достиг побережья округа Кокс-Базар Читтагонга около 06.00 местного времени (03.00 мск). Скорость ветра при этом достигала 130 километров в час, однако циклон уже начал ослабевать. Власти страны прогнозируют, что сложные погодные условия будут сохраняться как минимум до вечера вторника.

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В округе Кокс-Базар погибли три человек, еще двое – в округе Рангамати. Все они скончались в результате падения деревьев и обрушения зданий, за исключением 55-летней жительницы Кокс-Базара, погибшей от сердечного приступа во временном укрытии.

Всего в зоне потенциального бедствия проживают около 2,5 миллионов человек. В ожидании удара стихии власти эвакуировали порядка 300 тысяч человек, при этом всего власти подготовили почти 500 тысяч временных укрытий.

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