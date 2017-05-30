В Копенгагене неизвестные покрасили статую Русалочки в красный цвет

СТОКГОЛЬМ, 30 мая – РИА Новости, Людмила Божко. Неизвестные окрасили в ночь на вторник знаменитую статую Русалочки в Копенгагене в красный цвет, сообщает датское информационное агентство Ritzau.

"Я могу сказать, что она, в любом случае, больше не окрашена в бронзовый цвет. Позвонила и сообщила об этом газета Ekstra bladet. Мы едем туда и видим, что Русалочка действительно окрашена в красный цвет", — сказал агентству дежурный офицер полиции Копенгагена Томас Тарпгорд.

Как поясняет датская газета Ekstra bladet, сообщение в полицию поступило в 08.30 мск. На фотографии, опубликованной в газете, видно, что перед статуей на песке неизвестные написали также красной краской о Дании и о защите китов на Фарерских островах. Сообщается, что ответственность за совершенное никто на себя не взял, подозреваемых в совершенном пока нет.

The little mermaid was painted today, nice colour, it wasn't us… Promise! pic.twitter.com/7XsfjSBiAn — Astralis (@astralisgg) 30 мая 2017 г.

​Статуя Русалочки установлена в 1912 году и является одной из самых известных туристических достопримечательностей Копенгагена. За прошедшие годы она оказывалась жертвой вандализма не раз. В 1964 году ей отпилили голову, в 1984 году такая же участь постигла ее правую руку, в 1998 году опять отпилили голову, и в 2003 году Русалочка упала со своей опоры, пострадав от взрыва.