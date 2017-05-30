КНДР пригрозила усилить военный потенциал после заявлений США

ЖЕНЕВА, 30 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Представитель КНДР на Конференции по разоружению в Женеве пригрозил, что Пхеньян удвоит усилия по модернизации своего военного потенциала после заявлений США о готовности вести агрессивную дипломатическую кампанию по дальнейшей изоляции страны.
Во вторник в ходе заседания Конференции по разоружению в Женеве, посол США на КР Роберт Вуд заявил, что Вашингтон намерен вести агрессивную дипломатическую кампанию для дальнейшей изоляции Пхеньяна.
По словам Вуда, запуски баллистических ракет КНДР представляют угрозу международной безопасности и стратегической стабильности.
Утром в понедельник КНДР провела очередной пуск баллистической ракеты с восточного побережья страны из района города Вонсан.
В ответ Токио пообещал "вместе с США предпринять конкретные шаги для сдерживания Северной Кореи", а Сеул назвал пуск "откровенным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН".