КНДР пригрозила усилить военный потенциал после заявлений США

ЖЕНЕВА, 30 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Представитель КНДР на Конференции по разоружению в Женеве пригрозил, что Пхеньян удвоит усилия по модернизации своего военного потенциала после заявлений США о готовности вести агрессивную дипломатическую кампанию по дальнейшей изоляции страны.

"Неоправданное поведение США и их союзников отрицает законность наших мер самообороны. Но это заставит нас только удвоить усилия по диверсификации и модернизации потенциала ядерного сдерживания", — сказал представитель делегации КНДР.

Во вторник в ходе заседания Конференции по разоружению в Женеве, посол США на КР Роберт Вуд заявил, что Вашингтон намерен вести агрессивную дипломатическую кампанию для дальнейшей изоляции Пхеньяна.

По словам Вуда, запуски баллистических ракет КНДР представляют угрозу международной безопасности и стратегической стабильности.

Утром в понедельник КНДР провела очередной пуск баллистической ракеты с восточного побережья страны из района города Вонсан.

Она пролетела шесть минут, преодолев расстояние в 450 километров. В Южной Корее ее отнесли к типу "Скад". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, не причинив ущерба.

В ответ Токио пообещал "вместе с США предпринять конкретные шаги для сдерживания Северной Кореи", а Сеул назвал пуск "откровенным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН".