Рябков: в США отношения с Россией стали орудием внутриполитической борьбы

ПСКОВ, 30 мая — РИА Новости. Отношения с Россией превратились в США в орудие внутриполитической борьбы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"К сожалению, Россия и отношения с Россией превратились в Америке в орудие внутриполитической борьбы. Мы можем только сожалеть, что те, кто использует отношения с Россией в своих узкокорыстных недостойных политических целях, не считаются с необходимостью выравнивать диалог и партнерство двух великих держав", — сказал Рябков, комментируя сообщения американских СМИ, что посол РФ в США Сергей Кисляк якобы обсуждал с зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером возможность создания закрытого канала для обмена информацией.

По его словам, от отношений между Москвой и Вашингтоном зависит очень многое в мире, но такие люди, как сенатор Джон Маккейн, "который вновь выпустил порцию недостойных, хамских заявлений", по его предположению, "утратили полностью чувство меры и реальности".

Рябков подчеркнул, что "не хотелось бы, чтобы деятели типа Маккейна создавали фон, который вредит и мешает развитию наших отношений".

По мнению Рябкова, попытки приписать российскому послу в США "какие-то действия, которые не укладываются в нормы" работы дипломата — "это значит работать на подрыв остатков фундамента наших двусторонних отношений с США".