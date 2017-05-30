Рябков: в США отношения с Россией стали орудием внутриполитической борьбы

ПСКОВ, 30 мая — РИА Новости. Отношения с Россией превратились в США в орудие внутриполитической борьбы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, от отношений между Москвой и Вашингтоном зависит очень многое в мире, но такие люди, как сенатор Джон Маккейн, "который вновь выпустил порцию недостойных, хамских заявлений", по его предположению, "утратили полностью чувство меры и реальности".
Рябков подчеркнул, что "не хотелось бы, чтобы деятели типа Маккейна создавали фон, который вредит и мешает развитию наших отношений".
По мнению Рябкова, попытки приписать российскому послу в США "какие-то действия, которые не укладываются в нормы" работы дипломата — "это значит работать на подрыв остатков фундамента наших двусторонних отношений с США".