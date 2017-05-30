В Киеве убили бывшего и.о. директора "Укрспирта" Панкова, сообщили СМИ

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Пресс-служба управления полиции Киева сообщила, что во вторник утром в одном из районов города застрелен мужчина; по данным украинских СМИ, это бывший и.о. руководителя госпредприятия "Укрспирт" Виктор Панков.
"Предварительно установлено, что потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в спину. На месте работают следственно-оперативные группы Дарницкого и главного управлений полиции. Правоохранители разыскивают стрелка", — говорится в сообщении.
В столице введен план "Перехват". Также полиция сообщила, что личность убитого установлена, это – киевлянин, 1968 года рождения, при осмотре тела судмедэксперт обнаружил четыре ранения. С места происшествия эксперты изъяли гильзу калибра 9 мм. Правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев.
Фамилию убитого полиция не называет, однако украинское информагентство УНН сообщает со ссылкой на источник, что убитый это Виктор Панков (1968 года рождения), в 2014 году он исполнял обязанности директора государственного предприятия спиртовой и ликероводочной промышленности "Укрспирт".