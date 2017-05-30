В Киеве убили бывшего и.о. директора "Укрспирта" Панкова, сообщили СМИ

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Пресс-служба управления полиции Киева сообщила, что во вторник утром в одном из районов города застрелен мужчина; по данным украинских СМИ, это бывший и.о. руководителя госпредприятия "Укрспирт" Виктор Панков.

По сообщению полиции, во вторник утром поступило сообщение от прохожего, который рассказал, что на улице Михаила Гришко неизвестный из автомобиля Audi красного цвета совершил несколько выстрелов в мужчину и уехал в направлении проспекта Петра Григоренко.

"Предварительно установлено, что потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в спину. На месте работают следственно-оперативные группы Дарницкого и главного управлений полиции. Правоохранители разыскивают стрелка", — говорится в сообщении.

В столице введен план "Перехват". Также полиция сообщила, что личность убитого установлена, это – киевлянин, 1968 года рождения, при осмотре тела судмедэксперт обнаружил четыре ранения. С места происшествия эксперты изъяли гильзу калибра 9 мм. Правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев.

Фамилию убитого полиция не называет, однако украинское информагентство УНН сообщает со ссылкой на источник, что убитый это Виктор Панков (1968 года рождения), в 2014 году он исполнял обязанности директора государственного предприятия спиртовой и ликероводочной промышленности "Укрспирт".