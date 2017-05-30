Один из задержанных по манчестерскому делу учился на пилота, сообщили СМИ

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Выходец из Ливии, задержанный в городе Шорхэм-бай-Си в рамках расследования теракта в Манчестере, несколько лет назад проходил обучение по специальности пилота, сообщает британский таблоид Sun со ссылкой на бывших арендодателей и соседей мужчины.
По данным таблоида, задержанный, 23-летний Алаедин Сикри (Alaedeen Sicri), приехал в Великобританию из Ливии около пяти лет назад. Как заявила его бывшая арендодатель Дженнифер, сдававшая ему жилье около двух лет назад, Сикри был "очень тихим и милым".
"Он выглядел очень элегантно в своей форме пилота, когда выходил из дома каждое утро. Он закончил свое обучение, когда был с нами, но, думаю, для него не было работы", — сказала она газете. По ее словам, Сикри молился каждый день, но внешне не выглядел религиозным.
Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Более 50 раненых остаются в больницах. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ и других странах террористическая группировка "Исламское государство"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.