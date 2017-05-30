Один из задержанных по манчестерскому делу учился на пилота, сообщили СМИ

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Выходец из Ливии, задержанный в городе Шорхэм-бай-Си в рамках расследования теракта в Манчестере, несколько лет назад проходил обучение по специальности пилота, сообщает британский таблоид Sun со ссылкой на бывших арендодателей и соседей мужчины.

В понедельник полиция Британии задержала 23-летнего мужчину в городе Шорхэм-бай-Си, графство Суссекс, по подозрению в нарушении закона о терроризме. По данным правоохранительных органов, задержание было проведено в рамках расследования теракта в Манчестере. Всего в ходе расследования были задержаны 16 человек, двое из них отпущены без предъявления обвинений.

По данным таблоида, задержанный, 23-летний Алаедин Сикри (Alaedeen Sicri), приехал в Великобританию из Ливии около пяти лет назад. Как заявила его бывшая арендодатель Дженнифер, сдававшая ему жилье около двух лет назад, Сикри был "очень тихим и милым".

"Он выглядел очень элегантно в своей форме пилота, когда выходил из дома каждое утро. Он закончил свое обучение, когда был с нами, но, думаю, для него не было работы", — сказала она газете. По ее словам, Сикри молился каждый день, но внешне не выглядел религиозным.

О том, что Сикри проходил обучение на пилота, сказали газете и местные жители, жившие рядом с ним. "Он говорил, что учится и только что получил специальность пилота или закончил обучение. Казалось, он очень гордится этим", — сообщила одна из местных жительниц Эми Родс.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Более 50 раненых остаются в больницах. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ и других странах террористическая группировка "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.