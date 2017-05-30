Тела 4 человек нашли в гробу польского генерала, погибшего под Смоленском

ВАРШАВА, 30 мая — РИА Новости. Останки четырех человек были обнаружены при эксгумации польского генерала Влодзимежа Потащиньского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, сообщает издание Fakt.

"В гробу генерала Потащиньского следователи обнаружили останки его и четырех других жертв катастрофы под Смоленском", — говорится в сообщении. Отмечается, что данную информацию журналистам подтвердила дочь погибшего генерала Александра.

Генеральная прокуратура Польши подтвердила обнаружение останков других людей в могиле генерала и пообещала вскоре выступить с заявлением на эту тему. На момент гибели генерал Потащиньский был командующим специальными войсками Вооруженных сил Польши.