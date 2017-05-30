Глава МИД Молдавии подтвердил решение о высылке российских дипломатов

КИШИНЕВ, 30 мая – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Андрей Галбур подтвердил во вторник на пресс-конференции решение объявить персонами нон грата пятерых российских дипломатов.

В понедельник вечером в молдавской прессе появилась информация о том, что МИД Молдавии объявил персонами нон грата пятерых российских дипломатов. Позже посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин подтвердил РИА Новости, что диппредставительство получило ноту об объявлении пятерых российских дипломатов персонами нон грата в республике. Дипломат отметил, что документ изучается. Президент республики Игорь Додон осудил такое решение правительства страны.

"Не стоит ставить под вопрос то, что вчера заявил представитель министерства иностранных дел и европейской интеграции. В контексте многочисленных вопросов со стороны СМИ был дан авторизированный и скоординированный ответ. И он останется таким же, каким был вчера", — сказал Галбур на пресс-конференции с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом.

Подробнее о случая высылки российских дипломатов из разных стран в 2007-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>