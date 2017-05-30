В Канаде воздушный шар с влюбленными врезался в дерево

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Канаде молодой человек сделал предложение девушке на воздушном шаре, который после этого упал на деревья. На видеоролик, снятый в момент снижения, обратил внимание портал Mashable.

Инцидент произошел в городе Эдмонтон. На записи видно, как шар летит на большой скорости и врезается в деревья. После этого пилоту удается посадить его на поле.

Героев видео зовут Кристин Питерс и Стивен Мартин. В интервью каналу WTOL 11 они Питерс рассказала, что давно мечтала подняться в небо на воздушном шаре. Мартин исполнил ее мечту и сделал ей предложение.

После этого они начали быстро снижаться, пилот попросил их держаться крепче.

"Мы были еще на высоте примерно 12 метров над землей, и вдруг все стало трястись, мы услышали, как ломаются ветки и оказались на дереве", — рассказывает девушка.

По словам Мартина, в итоге никто не пострадал. Молодой человек добавил, что даже рад, что они попали в такое приключение.