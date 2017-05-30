Сеул выясняет, как в страну попали четыре пусковые установки ПРО США

ТОКИО, 30 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал начать специальное расследование по факту ввоза в страну без разрешения властей четырех ракетных пусковых установок (ПУ) в рамках развертываемой на южнокорейской территории системы ПРО США.

"Президент Мун (Чжэ Ин) приказал выяснить всю правду, которая скрывается за ввозом без разрешения властей четырех ракетных пусковых установок", — цитирует агентство Ренхап слова пресс-секретаря южнокорейского лидера Юн Ён Чхана.

По данным агентства, правительство Южной Кореи дало разрешение на ввоз в страну двух пусковых установок в рамках развертывания системы ПРО США THAAD. Однако, как стало известно позднее, вместе с ними были ввезены еще четыре ракетных пусковых установки, разрешения на доставку которых южнокорейские власти не давали.

Агентство отмечает, что президент Южной Кореи лично позвонил главе Минобороны страны Хан Мин Гу, чтобы подтвердить факт ввоза в страну пусковых установок. Глава оборонного ведомства подтвердил, что знал об этом заранее. По какой причине министерство обороны не уведомило об этом администрацию нового президента, не уточняется. Кроме этого остается неизвестным, кто именно дал добро на ввоз дополнительных ракетных пусковых установок.

"Он (Мун Чжэ Ин) также приказал выяснить, почему об этом факте никогда не докладывалось ни новому правительству, ни населению", — отметил Юн Ёе Чхан.

Вместе с тем пресс-секретарь президента Южной Кореи не уточнил, каким именно образом и когда стало новым властям известно о ввозе этих ракетных пусковых установок.

В июле 2016 года, после пяти месяцев переговоров, США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия. По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.