В Японии за неделю из-за жары госпитализировали почти 750 человек

ТОКИО, 30 мая — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Почти 750 человек госпитализированы за неделю из-за жары, установившейся на значительной территории Японии, почти половина из пострадавших — люди старше 65 лет.

Управление пожарной охраны Японии, в ведении которого находится служба скорой помощи, приводит данные с 22 по 28 мая. Наибольшее число пострадавших — в столичном округе Токио, в префектурах Окинава, Осака, Киото, Саитама, а также на острове Хоккайдо.

По данным главного метеорологического агентства Японии, жаркая погода сохранится в ближайшие дни на большей территории страны. Не исключаются грозы. В связи с повышением температуры метеорологи призывают людей пользоваться кондиционерами и стараться не находиться долгое время на улице, а также постоянно пить воду.