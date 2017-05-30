Зять Трампа мог пытаться связаться с Путиным через главу ВЭБ, заявила NYT

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Зять и советник американского президента Джаред Кушнер мог встречаться с главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым в декабре 2016 года, чтобы установить "прямую линию связи" с президентом РФ Владимиром Путиным вне существующих каналов, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

"Действующие и бывшие американские чиновники сейчас говорят, что она (встреча) могла быть частью усилий Кушнера установить прямую линию связи с Путиным вне существующих дипломатических каналов", — пишет газета.

Издание называет банкира "близким соратником Путина", однако признает, что "сведений о том, что он играет дипломатическую роль для российского лидера, нет". По данным газеты, в ФБР и конгрессе США сейчас пытаются установить, что именно Кушнер обсуждал с Горьковым на встрече.

"Неясно, видел ли Кушнер в российском банкире того человека, которого систематически можно было бы использовать в качестве посредника и была ли встреча с Горьковым организована, чтобы установить прямую засекреченную линию связи с Путиным", — пишет издание.

Зачем сторонам понадобился канал связи и как долго они пытались его установить, также остается вопросом, пишет газета.

New York Times также пишет о встрече Кушнера с послом РФ в США Сергеем Кисляком. Газета сообщает, ссылаясь на знакомые с содержанием встречи источники, что в первую очередь стороны обсуждали сотрудничество США и России по Сирии и другим политическим вопросам. Предполагалось, что канал связи также мог бы служить установлению контактов экс-советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна с военным чиновниками в Москве, добавили источники издания.

Другой источник газеты, ознакомленный с ходом следствия по делу "связей с Россией", заявил, что ФБР и конгресс выясняют, обсуждались ли на встрече другие вопросы, включая снятие санкций против России.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на близкий к ситуации источник сообщил, что на встрече Кушнера с Кисляком идея постоянного обходного канала передачи секретной информации никогда не обсуждалась, в ходе переговоров обсуждались только однократные случаи для звонков по Сирии.

Газета Washington Post, ссылаясь на американских чиновников, знакомых с данными разведки США, сообщила, что Кушнер в начале декабря 2016 года на встрече с Кисляком в небоскребе Trump Tower якобы предложил установить секретный канал связи между Москвой и переходной командой Дональда Трампа, используя для этих целей российские дипломатические представительства в США.

Адвокат Кушнера Джеми Гореликт ранее отметил, что его клиент готов ответить на вопросы ФБР и конгресса о своей роли в предвыборной кампании Дональда Трампа по делу о "связях с Россией", если они попросят об этом.

Пресс-служба ВЭБ ранее заявляла, что встречи руководства банка в течение 2016 года с рядом представителей крупнейших банков и деловых кругов США, в том числе Кушнером, проходили в формате презентации инвестиционных инструментов (road show) по новой стратегии развития госкорпорации. По данным ВЭБ, руководство банка на протяжении 2016 года неоднократно встречалось с представителями ведущих мировых финансовых институтов в Европе, Азии и Америке, в ходе переговоров обсуждались практики работы зарубежных банков развития, перспективные направления и отрасли.